Во второй Бундеслиге «Бохум» принимал «Зандхаузен» – 4:4.

Фанаты домашней команды вывесили баннер следующего содержания: «Оскорбили сына шлюхи – Германия в шоке. Каждодневный расизм – ничего не происходит».

Болельщики имеют в виду владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа. Фанатские организации многих команд Германии критикуют его за обход правила немецкого чемпионата, по которому он владеет более чем 49% акций «Хоффенхайма». 29 февраля фаны «Баварии» чуть было не сорвали матч с «деревенскими» оскорбительным баннером в адрес функционера, и их товарищи из второго дивизиона Германии поддержали акцию.

«Бохум» занимает 14-ю строчку таблицы.

Хопп был полноправным владельцем клуба еще до введения правила 50+1, но после отказался передать необходимую долю сторонним акционерам и болельщикам.

Матч «Баварии» прервали при счете 6:0. Их фанаты вывесили баннер «Босс «Хоффенхайма» – сын шлюхи»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке