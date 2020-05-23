Футбол
Чемпионат Германии. 2-й дивизион

«Он спас нам жизнь». Игрок «Эрцгебирге» обнял клубного водителя после гола и нарвался на критику

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Дмитрий Назаров, «Эрцгебирге» – «Нюрнберг»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 27 минут

Теперь его ругают за слишком тесный контакт.

Нападающий сборной Азербайджана и немецкого «Эрцгебирге» Дмитрий Назаров нарушил правила социального дистанцирования.

В матче 27-го тура второй Бундеслиги против «Нюрнберга» Назаров забил головой на 51-й минуте. Для празднования гола он подбежал к водителю команды Томасу Ромейке и обнял его. Руководство DFL запретило футболистам отмечать голы любыми контактами с другими людьми из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

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Ромейке находился за рулем клубного автобуса и спас «Эрцгебирге» от крупной аварии. «За день до игры мы ехали все вместе, как вдруг в метре от лобового стекла появился автомобиль, – заявил тренер Дирк Шустер. – Никто не пострадал, хотя автобус был поврежден, а в той машине двоих госпитализировали с серьезными травмами».

Шустер добавил, что в «Эрцгебирге» не думали о переносе матча с «Нюрнбергом», но сохранить концентрацию на игру было непросто. На встречу футболисты, тренеры и другие сотрудники клуба из-за поломки автобуса добирались на автомобилях меньшей вместительности.

«Он спас нам жизни, только и всего. Если бы не среагировал так быстро, кто знает, что могло произойти. Надеюсь, DFL закроет на это глаза с учетом всех обстоятельств», – прокомментировал Назаров.

  • Пока неизвестно, какие санкции может применить Немецкая футбольная лига к Дмитрию Назарову и клубу.
  • Команды закончили матч со счетом 1:1, «Эрцгебирге» идет на шестом месте во второй Бундеслиге.

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