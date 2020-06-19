Дрезденское «Динамо» провело 7 матчей за 19 дней.

Полузащитник дрезденского «Динамо» Крис Лёве жестко раскритиковал руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) за утвержденный график доигровки сезона во второй Бундеслиге.

«Каждые три дня мы рвем задницы. Вы искренне верите, что руководство DFL задумывается о нас? Да им на нас плевать. А платить цену за все это дерьмо будем мы. Эти люди сидят на офисных стульях за 5 тысяч евро и решают наши проблемы», – эмоционально сказал 31-летний футболист.

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После рестарта чемпионата команда находилась в сложных условиях: из-за подтвержденных случаев коронавируса футболисты вынужденно ушли на карантин. Следовательно, пришлось играть по ускоренному графику. За последние 19 дней дрезденское «Динамо» провело семь матчей и набрало четыре очка при пяти поражениях.

«Динамо» идет на последнем месте во второй Бундеслиге, но имеет теоретические шансы на выживание.

В топ-3 идут «Арминия», «Штутгарт» и «Гамбург».

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