Марио Гомес завершил карьеру. Он забил в последнем матче и помог «Штутгарту» вернуться в Бундеслигу

Немец ушел из большого футбола в 34 года.

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес объявил о завершении профессиональной карьеры.

В последнем туре второй Бундеслиги «Штутгарт» уступил «Дармштадту» со счетом 1:3, но остался на втором месте в турнирной таблице и поднялся в высшую лигу. После игры 34-летний Гомес поблагодарил болельщиков и заявил, что уходит из большого спорта.

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«Я всегда мечтал о том, что в конце карьеры верну долг «Штутгарту». Я чрезвычайно благодарен клубу, мне приятно, что я прощаюсь с ним таким большим успехом. Вывести «Штутгарт» обратно в Бундеслигу – это была моя последняя миссия. Сегодня один или два раза у меня на глазах проступили слезы», – заявил Марио.

Единственный мяч в ворота «Дармштадта» забил как раз Гомес.

Марио – воспитанник «Штутгарта», он выступал за молодежку «швабов» в 2001-2003 гг., в 2003-м подписал первый профессиональный контракт.

В сезоне-2006/07 Гомес в составе «Штутгарта» стал чемпионом Германии. «Швабы» – предпоследняя команда, которой удавалось прервать гегемонию «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

В 2009-2013 гг. Гомес выступал за «Баварию», где еще дважды выиграл Бундеслигу.

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