Автор Eurosport.ru Дмитрий Зимин расспросил Макса Безушкова о карьере в Германии, работе с Доменико Тедеско и Нико Ковачем, потенциальном переходе в РПЛ, а также возможной смене гражданства.

– Мои родители приехали в Германию в 1994 году. Мой брат родился в Новосибирске, а я уже здесь. В детстве мы с ним много играли в футбол на улице, он брал меня на площадки. Потом я записался в академию местной команды ФК «Роттенбург».

– Прочитал, что в 12 лет ты очутился в «Баварии». Как это было?

Чемпионат Германии. 2-й дивизион Марио Гомес завершил карьеру. Он забил в последнем матче и помог «Штутгарту» вернуться в Бундеслигу 28/06/2020 В 19:29

– Тогда уже был в «Штутгарте». Несколько игроков нашей академии пригласили на тренировку «Баварии». В Мюнхене тренеры посмотрели нас, это был интересный опыт. Всего около 25 ребят из разных клубов. Вроде бы я понравился тренерам. Спросили, что думаю о переходе в их академию. Посоветовался с родителями и понял, что смысла в этом никакого нет. В 12 лет не так важно, в какой академии заниматься. Это были бы тяжелые поездки из дома в Мюнхен (расстояние между Роттенбургом и Мюнхеном 255 км - Eurosport), большая нагрузка. Родители не поддержали эту идею, поэтому мы отказались.

– А как ты попал в «Штутгарт»?

– История похожа на баварскую. Нас, молодых футболистов, позвали на просмотр. Около двух недель мы тренировались там, а потом взяли двух или трех игроков. Я был одним из них. Академия «Штутгарта» ближе к дому, чем академии «Баварии».

– Кто-то из тех, с кем ты начинал в «Штутгарте», стал большой звездой?

– Да. С Тимо Вернером я играл три года. С Киммихом жил в интернате. Сейчас мы нечасто общаемся. Но когда видимся, обязательно вспоминаем прошлое. Когда играл за «Айнтрахт» против «Баварии» в Мюнхене, поговорили с Киммихом.

– Они выделялись на фоне сверстников?

– Да, с детства был виден их потенциал.

– В юношеских командах «Штутгарта» ты пересекался с Доменико Тедеско. Расскажи, каким он тебе запомнился?

– Мы работали с ним около трех лет. Сначала, когда мне было 13 лет. Потом в 16. Также он работал с Вернером и Киммихом. Изначально стало понятно, что это будет топ-тренер. Он еще молодой, однако уже добился определенных успехов. Тедеско всегда очень эмоционален, хотел побеждать в каждом матче. Плюс его задача была развивать игроков. Он со многими, в том числе со мной, проводил много индивидуальных бесед. Это важно для футболистов в таком возрасте. Тедеско хотел, чтобы каждый в его команде прогрессировал. Не удивился, когда он пришел в «Шальке» и добился успеха. Я мечтал, чтобы он раскрыл талант. Потом он возглавил «Спартак». Надеюсь, у него получится чего-то добиться с клубом.

– Ты много играл за юношеские сборные Германии. Был прилично сильнее сверстников?

– Да, на фоне игроков 1997 года рождения я выделялся. Мне позвонили и предложили играть за юношескую сборную Германии. Сразу согласился. В итоге провел около 38 матчей за разные возраста. Для меня это был важный опыт. В «Штутгарте» здорово, но важно проявлять себя вместе с ребятами с других академий. В сборную собирались лучшие футболисты 1997 года. Это были запоминающиеся моменты. Дважды мы играли на чемпионатах Европы, но ни разу не выигрывали турнир.

Макс Безушков Фото: Getty Images

– Почему тебя не пригласили в молодежную сборную Германии?

– Когда наступил возраст для молодежной сборной, я, к сожалению, мало играл. Для тренеров важна практика.

– В Германии существует проблема перехода от детско-юношеского футбола к взрослому. Ты это почувствовал?

– Да. Этот процесс дается сложно, если у тебя сразу не получается попасть в состав и закрепиться. Переход из молодежного во взрослый футбол может длиться от одного до трех лет. В это время важна игровая практика. А заслужить доверие не всегда просто. Но и сам футболист должен делать все, чтобы этот процесс шел быстрее. Например, в «Айнтрахте» я тренировался с Ковачем, он много работал с молодежью и многому меня научил.

– О нем еще поговорим. Но почему ты уехали из «Штутгарта» после двух лет во второй команде и перешел в «Айнтрахт»?

– Я очень благодарен «Штутгарту». Десять лет я работал в их академии, они повышали мой уровень... Но я хотел сделать шаг вперед. В «Айнтрахте» считал, что у меня будет больше шансов и возможностей. Я сыграл там несколько матчей, поработал с Ковачем. Это многое мне дало.

– Чем тебе так запомнился Ковач?

– Для меня это очень сильный тренер с позитивным отношением к молодежи. Мне было только 18 лет, но он уделял много времени, чтобы меня развить. Объяснял многие тактические нюансы. Для него важен был этот процесс.

– Но почему тогда не получилось закрепиться в команде?

– Как и сказал, этот процесс длится несколько лет. В 19 я еще не был готов к Бундеслиге. Если ты молодой, тебе не дадут десять шансов. У тебя будет один-два, и ты обязан их использовать. Важно выйти и сразу показывать высокий уровень. У меня не вышло.

– У тебя было две аренды: в «Хольштайн Киль» и «Юнион» из чемпионата Бельгии. Расскажи о них?

– Про «Хольштайн» не хочу говорить. А в Бельгии все оказалось здорово. Провел там около 30 матчей, почувствовал игровой тонус. Вспоминаю этот период с большой теплотой.

– Насколько ты комфортно себя чувствовал в «Юнионе»?

– Очень комфортно. Там играло несколько футболистов из Германии, плюс я в школе учил французский, поэтому мог объясняться на нем. Чувствовал себя хорошо. Но сразу сказал, что не задержусь в Бельгии. Всегда мечтал вернуться в Германию и играть здесь.

– Летом 2019 года ты перешел в «Регенсбург» и сразу стал важным игроком. Почему именно там тебе поверили?

– Для меня важно было набрать игровой ритм в Бельгии и вернуться в Германию в хорошей форме. Рад, что меня пригласил «Регенсбург». Это прекрасная команда. Здесь классные люди, классный тренер. Мне все нравится.

Макс Безушков Фото: Getty Images

– Расскажи о команде подробнее?

– «Регенсбург» попал во вторую лигу пять или шесть лет назад. И играет здесь на стабильном уровне. Очень сплоченная команда с бойцовским характером. У нас не так давно построили новый стадион. На матчи перед коронавирусом собиралось по 13-15 тысяч человек. На играх с лидерами стадион забит.

– Каковы ваши цели на оставшуюся часть сезона?

– Цель – набрать 40 очков и остаться в лиге (сейчас у команды 30 очков после 25 матчей и 13 место в таблице - Eurosport.ru)

– Какие личные планы на лето: останешься ли ты в команде?

– У меня контракт до лета 2022 года. Я рад здесь находиться и сосредоточен на игре.

Все остальное буду обсуждать с агентом после сезона. Именно он решает основные вопросы, касающиеся моего будущего. Я же просто наслаждаюсь работой.

– В России не раз писали об интересе к тебе от некоторых клубов. Ты мог переехать в РПЛ?

– Повторюсь, этим занимается мой агент, и лучше задать эти вопросы ему. Знаю, что некоторые руководители клубов звонят по поводу моего будущего, но в данный момент мне неизвестны подробности. Я просто делаю работу. А в конце сезона обсудим варианты. Но, если честно, это не секрет, однажды я бы с радостью поиграл в России – в стране, где родились мои родители.

– А следишь за российской Премьер-лигой?

– Да. Я в принципе смотрю много футбола, в том числе Россию. Не могу сказать, что мне нравится кто-то больше или меньше. Все одинаково.

– Несколько лет назад ты говорил, что выберешь Германию, а не в Россию в качестве будущей сборной. Позиция изменилась?

– Да, я говорил об этом три года назад. Сейчас ситуация изменилась. Учитывая позицию на поле, где я выступаю, попасть в сборную Германии в ближайшие годы будет трудно. Чуть более реалистично получить вызов в сборную в России. Поэтому я делаю российский паспорт. И дальше посмотрим, что будет.

– Когда паспорт будет готов?

– Точно не знаю. Но делаю все, что нужно. Генеральный консул работает в Мюнхене. Вскоре у нас будет вторая встреча, чтобы подтвердить все переданные мной бумаги. Однако по срокам пока ничего не ясно.

– Разговаривал ли ты с кем-то из тренерского штаба сборной?

– Без комментариев. Просто знаю, что мне нужно сделать российский паспорт, чтобы получить серьезные основания для этого.

– Твоя семья русская. Насколько она оказывает на тебя влияние в футбольном плане?

– Папа, мама, брат, дед – все они мне помогали в карьере. В том числе и их заслуга в том, какой я игрок сейчас. После матчей часто разговариваю с ними. Получаю советы, критику. Это хорошо для меня.

Чемпионат Германии. 2-й дивизион Немецкий футболист раскритиковал руководство DFL и заплакал. Его команда тонет после карантина 19/06/2020 В 11:17