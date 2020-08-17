Парень открыл глаза и стал подпевать отцу. Футбол исцеляет!

Болельщик «Гамбурга» вышел из комы после автокатастрофы, услышав песню о любимом клубе.

Три года назад Морису Циммерману было 18 лет, он попал в серьезную аварию. Молодой человек находился в коме семь недель, врачи давали неутешительные прогнозы – утверждали, что он никогда не сможет говорить и ходить, пишет Bild.

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Родители парня дежурили у постели и его отцу пришла в голову мысль, ставшая спасительной. Он снова и снова исполнял над кроватью сына песню о «Гамбурге», которая долгое время была гимном домашнего стадиона. Внезапно Морис приоткрыл глаза и стал подпевать. Сейчас он самостоятельно живет в собственной квартире, но до сих пор прикован к инвалидной коляске. «За пять минут до начала каждой игры я всегда слушаю «Гамбург – моя жемчужина», – рассказал болельщик.

«Гамбург» выигрывал медали Бундеслиги, но никогда не становился чемпионом.

Последние два сезона клуб провел во второй Бундеслиге.

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