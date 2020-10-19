Экс-вратарь «Спартака» и молодежной сборной России Антон Митрюшкин продолжает поиски клуба. Новым вариантом для него стала вторая Бундеслига – просмотр голкиперу предложила «Фортуна». В команде отметили, что Антон уже приступил к тренировкам.

Ранее Митрюшкин проходил просмотр в «Монако», но не получил контракт. Сейчас шансы еще остаются: трансферное окно в Германии уже закрылось, но клубы могут подписывать свободных агентов.

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В начале октября Митрюшкин попал в символическую сборную свободных агентов от Transfermarkt и стал целью фанатов «Ливерпуля» – они требовали руководство подписать с ним контракт.

После четырех туров «Фортуна» набрала четыре очка и занимает 12-е место во второй Бундеслиге.

Прошлый сезон клуб провел в Бундеслиге, но вылетел.

Ранее 24-летний Митрюшкин выступал за «Спартак» и швейцарский «Сьон», который покинул на правах свободного агента.

В 2015 году он выиграл со сборной России юношеский чемпионат Европы.

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