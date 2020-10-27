Воспитанник «Спартака» и экс-вратарь швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин подписал контракт с клубом второго немецкого дивизиона «Фортуной».

24-летний голкипер будет выступать за команду из Дюссельдорфа минимум до июля 2021 года. На сайте «Фортуны» отмечается, что игрок в течение последних дней тренировался с командой.

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«Я очень счастлив и благодарен, что являюсь частью этого большого клуба и сделаю здесь следующий шаг в своем развитии. Германия – страна вратарей, поэтому я уверен, что могу многому здесь научиться.

На прошлой неделе, когда я поучаствовал в командных тренировках, заметил позитивную атмосферу. Так что мне не пришлось долго думать, когда мне представился шанс оказаться здесь», – рассказал Митрюшкин официальному сайту нового клуба.

После пяти туров «Фортуна» набрала четыре очка и занимает 16-е место во второй Бундеслиге.

Прошлый сезон клуб провел в Бундеслиге, но вылетел.

Ранее 24-летний Митрюшкин выступал за «Спартак» и швейцарский «Сьон», который покинул на правах свободного агента.

В 2015 году он выиграл со сборной России юношеский чемпионат Европы.

(Фото: твиттер «Фортуны»)

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