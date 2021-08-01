Во втором туре второй Бундеслиги «Шальке» расправился с клубом «Хольштайн Киль» – 3:0. Дублем в составе «рудокопов» отметился Симон Теродде, еще один мяч оформил Мариус Бюльтер. Второму ассистировал российский игрок Ярослав Михайлов.

Полузащитник, арендованный у «Зенита», провел первый матч за «Шальке» и вышел на поле на 64-й минуте. Уже через четыре минуты он вступил в прессинг на фланге и прокинул мяч на Бюльтера, который закрепил победу команды.

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Аренда 19-летнего игрока рассчитана на один сезон.

В сезоне-2020/21 Михайлов выступал за молодежную команду «Зенита». На его счету 19 матчей в Молодежной лиге и 6 – в ЮФЛ-1.

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