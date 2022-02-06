Российский вратарь Антон Митрюшкин дебютировал за «Динамо Дрезден».

В 21-м туре Второй Бундеслиги команда 25-летнего воспитанника «Спартака» дома играла с «Ганзой Росток». Первый мяч Митрюшкин пропустил уже на 6-й минуте. К 18-й минуте гости вели со счетом 4:0. Таким образом, Митрюшкин пропустил 4 гола за 12 минут.

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Витоге матч на «ДДФ-Штадион» закончился со счетом 1:4 в пользу «Ганзы» – на 63-й минуте «Динамо» отквитало один гол. Митрюшкин отстоял все 90 минут и не только пропускал, но и сделал 9 сэйвов – в три раза больше, чем его коллега из «Ростока».

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