«Шальке 04» отказался от использования надписи «Газпром» на форме клуба.

«Ввиду событий, развивающихся в последние дни, «Шальке 04» принял решение убрать с футболок логотип генерального спонсора – «Газпром». Этот шаг – следствие переговоров с компанией «Газпром Германия». Вместо этого на лицевой стороне формы будет нанесена надпись «Шальке 04», – говорится в сообщении немецкого клуба.

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«Газпром» стал генеральным спонсором «Шальке 04» с 2007 года. Партнерство приносило немецкому клубу около 30 млн евро в год. В марте 2021-го «Газпром» продлил спонсорский контракт с «Шальке» еще на три сезона.

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Также наблюдательный совет «Шальке 04» покинул Матиас Варниг. Он находился в комитете с июля 2019 года и был делегирован на эту должность генеральным спонсором – «Газпромом».

«После выполнения всех необходимых формальностей Варниг больше не будет входить в состав наблюдательного совета клуба. «Шальке 04» благодарит Матиаса Варнига за его личную приверженность клубу в течение последних двух с половиной лет», – сказано в официальном заявлении «Шальке».

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