«Шальке 04» отказался от сотрудничества с «Газпромом».

«Правление и наблюдательный совет «Шальке 04» пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества клуба с «Газпромом». В настоящее время клуб ведет переговоры с представителями текущего спонсора, дополнительная информация будет опубликована позднее.

Ad

Это решение никак не повлияет на финансовые возможности клуба. Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет объявить о новом партнере», – говорится в официальном заявлении «Шальке».

Чемпионат Германии. 2-й дивизион «Шальке» убрал лого «Газпрома». Компания – спонсор клуба с 2007-го 24/02/2022 В 15:00

«Газпром» стал генеральным спонсором «Шальке 04» с 2007 года. Партнерство приносило немецкому клубу около 30 млн евро в год. В марте 2021-го «Газпром» продлил спонсорский контракт с «Шальке» еще на три сезона.

Кубок Германии Футболист-хейтер «Шальке» заклеил название клуба на майке лентой 28/10/2021 В 13:04