«Шальке 04» отказался от сотрудничества с «Газпромом».
«Правление и наблюдательный совет «Шальке 04» пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества клуба с «Газпромом». В настоящее время клуб ведет переговоры с представителями текущего спонсора, дополнительная информация будет опубликована позднее.
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Это решение никак не повлияет на финансовые возможности клуба. Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет объявить о новом партнере», – говорится в официальном заявлении «Шальке».
Чемпионат Германии. 2-й дивизион
«Шальке» убрал лого «Газпрома». Компания – спонсор клуба с 2007-го
«Газпром» стал генеральным спонсором «Шальке 04» с 2007 года. Партнерство приносило немецкому клубу около 30 млн евро в год. В марте 2021-го «Газпром» продлил спонсорский контракт с «Шальке» еще на три сезона.
В четверг «Шальке» убрал с формы логотип «Газпрома». Также наблюдательный совет клуба покинул Матиас Варниг, который был делегирован на эту должность российской компанией.
Из-за ситуации на Украине «МЮ» разорвал контракт с «Аэрофлотом», с которым сотрудничал 9 лет.
Источник: официальный сайт «Шальке 04»
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