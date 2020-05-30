Зонненхоф Гроссаспаш
    -
    15:00
    30.05.20
    Mechatronik Arena
    Унтерхахинг
      Чемпионат Германии. 3-й дивизион • Тур 28
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      Зонненхоф Гроссаспаш - Унтерхахинг
      Чемпионат Германии. 3-й дивизион - 30 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. 3-й дивизион. Следите за матчем Зонненхоф Гроссаспаш – Унтерхахинг на Eurosport.ru! 30 мая 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ханс-Юрген Бойзен или Claus Schromm? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Зонненхоф Гроссаспаш и Унтерхахинг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Зонненхоф Гроссаспаш и Унтерхахинг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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