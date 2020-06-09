Галлешер
    -
    21:30
    09.06.20
    Erdgas Sportpark
    Вальдхоф Мангейм
      Чемпионат Германии. 3-й дивизион • Тур 31
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      Галлешер - Вальдхоф Мангейм
      Чемпионат Германии. 3-й дивизион - 9 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. 3-й дивизион. Следите за матчем Галлешер – Вальдхоф Мангейм на Eurosport.ru! 9 июня 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Исмаил Аталан или Bernhard Trares? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Галлешер и Вальдхоф Мангейм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Галлешер и Вальдхоф Мангейм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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