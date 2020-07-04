Магдебург
    -
    15:00
    04.07.20
    МДЦЦ-Арена
    Пройссен Мюнстер
      Чемпионат Германии. 3-й дивизион • Тур 38
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      Магдебург - Пройссен Мюнстер
      Чемпионат Германии. 3-й дивизион - 4 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. 3-й дивизион. Следите за матчем Магдебург – Пройссен Мюнстер на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Thomas Hoßmang или Sascha Hildmann? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Магдебург и Пройссен Мюнстер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Магдебург и Пройссен Мюнстер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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