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Виктория Кёльн - Дуйсбург

Чемпионат Германии. 3-й дивизион - 23 июня 2020

Футбол, Чемпионат Германии. 3-й дивизион. Следите за матчем Виктория Кёльн – Дуйсбург на Eurosport.ru! 23 июня 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Павел Дотчев или Торстен Либеркнехт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Виктория Кёльн и Дуйсбург и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Виктория Кёльн и Дуйсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

