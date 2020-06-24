Бавария Мюнхен II
    -
    21:30
    24.06.20
    Штадион Ан Дер Грюнвальдер Штрассе
    Мюнхен 1860
      Чемпионат Германии. 3-й дивизион • Тур 35
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      Бавария Мюнхен II - Мюнхен 1860
      Чемпионат Германии. 3-й дивизион - 24 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Германии. 3-й дивизион. Следите за матчем Бавария Мюнхен II – Мюнхен 1860 на Eurosport.ru! 24 июня 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Sebastian Hoeneb или Михаэль Кёлльнер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен II и Мюнхен 1860 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бавария Мюнхен II и Мюнхен 1860, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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