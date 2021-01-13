Обладатель Кубка Германии-1985 «KFC Юрдинген 05» рискует опуститься в любительскую лигу после работы русского президента – бизнесмена Михаила Пономарева. Он продает свою долю акций и считает, что клуб не удержится в профессиональном футболе.
«Пожалуйста, не убивайте меня. KFC – отнюдь не привлекательная инвестиция. Что у нас есть? Лицензия третьего дивизиона – и все. Структура затрат такова, что у нас нет притока денежных средств извне. Чтобы биться за выживание в третьем дивизионе, нужно от трех до четырех миллионов евро. Кто захочет за это платить? Никто. На мой взгляд, нужно вернуться в региональную лигу, хотя я не могу выбросить KFC из своего сердца», – эмоционально заявил Пономарев на встрече с советом директоров.
«Скорее всего, фанатам придется принять во внимание возможность того, что мы не найдем инвестора», – подтвердил председатель совета директоров Андреас Галланд.
Немецкое издание Kicker подытожило: «Похоже, Пономарев может убрать KFC с карты профессионального футбола».
- В данный момент «Юрдинген» занимает 10-е место в третьей Бундеслиге.
- Помимо Кабка Германии, в 90-х клуб трижды выигрывал Кубок Интертото.