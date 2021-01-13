«Пожалуйста, не убивайте меня. KFC – отнюдь не привлекательная инвестиция. Что у нас есть? Лицензия третьего дивизиона – и все. Структура затрат такова, что у нас нет притока денежных средств извне. Чтобы биться за выживание в третьем дивизионе, нужно от трех до четырех миллионов евро. Кто захочет за это платить? Никто. На мой взгляд, нужно вернуться в региональную лигу, хотя я не могу выбросить KFC из своего сердца», – эмоционально заявил Пономарев на встрече с советом директоров.