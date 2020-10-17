Мидтьюлланн
    -
    17:00
    17.10.20
    MCH Арена
    ОБ (Оденсе)
      Чемпионат Дании • Регулярный
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Мидтьюлланн - ОБ (Оденсе)
      Чемпионат Дании - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Дании. Следите за матчем Мидтьюлланн – ОБ (Оденсе) на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брайан Приске или Якоб Михельсен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мидтьюлланн и ОБ (Оденсе) и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мидтьюлланн и ОБ (Оденсе), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет