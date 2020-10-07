Футболист датского клуба «Люнгбю» Андре Риэль получил красную карточку за гомофобное высказывание в матче против «Сённерйюска».
На 90-й минуте клуб Риэля сравнял счет, а на 94-й он удалился за полнейшую глупость. «Вставай, гребаный ***** [гей]!» – выдал он в адрес оппонента и был незамедлительно изгнан с поля. «Люнгбю» публично осудил футболиста, а сам Андре извинился, но, как сообщает DR, штрафные санкции все же последуют. За одну только прямую красную он пропустит два ближайших матча клуба, но дисциплинарная комиссия может изменить наказание в сторону увеличения.
Чемпионат Англии
«Арсенал» подписал игрока «Атлетико», даже не уведомив клуб
- Матч закончился со счетом 2:2.
- «Люнгбю» занимает предпоследнее место в таблице – клуб набрал всего второй балл за 4 матча.
- В 2017 году этот коллектив играл с «Краснодаром» в квалификации Лиги Европы.
Чемпионат России
Кикнадзе рассказал, почему Манджукич и Кузяев не перешли в «Локо»
Sydbank Pokalen
В Дании полиция применила дубинки к фанатам, не соблюдающим социальную дистанцию