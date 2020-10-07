На 90-й минуте клуб Риэля сравнял счет, а на 94-й он удалился за полнейшую глупость. «Вставай, гребаный ***** [гей]!» – выдал он в адрес оппонента и был незамедлительно изгнан с поля. «Люнгбю» публично осудил футболиста, а сам Андре извинился, но, как сообщает DR, штрафные санкции все же последуют. За одну только прямую красную он пропустит два ближайших матча клуба, но дисциплинарная комиссия может изменить наказание в сторону увеличения.