Сумасшедшую банку положил футболист «Люнгбю» в матче 1/16 Кубка Дании против «Слагелса». Игра завершилась со счетом 9:0, так что один из мячей точно должен был оказаться красивым.

Вкусняшку на 69-й минуте забил защитник гостей Николай Герцен – после подачи углового он пробил через себя и попал в перекладину, но уже спустя секунду добил мяч в ворота ножницами.