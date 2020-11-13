Сумасшедшую банку положил футболист «Люнгбю» в матче 1/16 Кубка Дании против «Слагелса». Игра завершилась со счетом 9:0, так что один из мячей точно должен был оказаться красивым.
Вкусняшку на 69-й минуте забил защитник гостей Николай Герцен – после подачи углового он пробил через себя и попал в перекладину, но уже спустя секунду добил мяч в ворота ножницами.
Чемпионат Дании
«Вставай, гребаный ***** [гей]!» Датский игрок удалился за гомофобию
- В Суперлиге «Люнгбю» выступает не так уверенно, как в Кубке: команда идет предпоследней (11-й), набрав 2 очка в 8 играх.
- За один матч со «Слагелсом» «Люнгбю» забил больше, чем за 8 матчей в чемпионате – 9 против 8.
ЧМ. Квалификация. Южная Америка
Месси во второй раз в сезоне забил с игры, но ВАР отменил гол
Товарищеские матчи
Джикия – о 0:0 с грозной Молдовой: «Самое главное – что сыграли на ноль»