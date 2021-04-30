Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха оформил хет-трик в матче национального чемпионата против «Хорсенса». Футболист из России помог команде отыграться со счета 0:3.

Онугха появился на поле на 51-й минуте при счете 2:0, а спустя минуту «Хорсенс» забил третий мяч. Российский нападающий отличился на 63-й, 86-й и 90-й минутах – в эпизоде со вторым мячом ему ассистировал бывший футболист «Ростова» Саид Эзатолахи.

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В нынешнем сезоне Онугха провел за «Вайле» 15 матчей и забил четыре мяча.

В России он выступал за пензенский «Зенит», «Волгарь», «Краснодар» и «Тамбов».

Арендное соглашение «Краснодара» и «Вайле» рассчитано до лета 2021 года.

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