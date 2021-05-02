Российский нападающий «Вайле» с нигерийскими корнями Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», сравнил уровень чемпионатов России и Дании.

«Датский футбол – это что-то между РПЛ и ФНЛ. В Дании мне намного сложнее играть. Здесь и интенсивность темпа выше и много борьбы. Как по мне, в Дании достаточно высокий уровень футбола, сопоставимый с российским. В Дании, если летит мяч, то ты никогда его не примешь один. Если ты нападающий и идет вынос мяча, а тебе надо сохранить его, то тебя будут «кусать» по ахиллу, по ногам сзади. И в данной ситуации судья не свистнет. Чтобы судья, свистнул нужно прямо жесткое нарушение. В России же немного по-другому.

Мне очень понравилось, как играет «Мидтьюлланн». Когда мы играли против них, я смотрел игру с замены, после вышел на 15-20 минут. Они владели мячом, больше выигрывали в подборах, в борьбе. И может быть 5:0 – это незакономерный результат, потому что под конец матча у них залетало все, что только возможно. Но команда очень сильная, не зря они играют в Лиге чемпионов.

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Я так не могу сравнить «Мидтьюлланн» с нашими топовыми клубами. Я смогу сравнить их по тому, как они играли в еврокубках. «Мидтьюлланн» не вышел из группы Лиги чемпионов, но играл очень достойно. «Зенит» – не вышел, но играл достойно. Я думаю, что «Зенит» и «Мидтьюлланн» плюс-минус на одном уровне», – цитирует 24-летнего Онугху Metaratings

В последнем матче за «Вайле» Онугха оформил хет-трик в ворота «Хорсенса».

В России он выступал за пензенский «Зенит», «Волгарь», «Краснодар» и «Тамбов».

Арендное соглашение «Краснодара» и «Вайле» рассчитано до лета 2021 года.

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