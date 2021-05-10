Главный тренер «Брондбю» Нильс Фредериксен стал мемом после обращения к игрокам в матче чемпионата Дании против «Мидтьюлланна».

В контексте борьбы за чемпионский титул матч имел важнейшее значение. «Мидтьюлланн» приехал в гости к «Брондбю» в статусе лидера таблицы. Хозяева шли на втором месте и в случае победы отставание между клубами сократилось бы до одного очка. Долгое время на табло горела ничья, но на 70-й минуте «Брондбю» наконец вышел вперед. Опасаясь за счет, хозяева начали осторожничать и садиться в оборону. Это не понравилось Фредериксену, и он вышел к кромке поля с тактической доской в руках. На ней крупными буквами маркером было написано «Продолжайте атаковать».

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Установка подействовала: игроки «Брондбю» забили еще один мяч и дожали соперника – 3:1. А в раздевалке праздновали победу над лидером с той самой доской. Как позже признался Фредериксен, он выбрал такой способ общения с футболистами, потому что из-за шума не мог до них докричаться. В твиттере завирусилось фото тренера с доской и стало мемом – туда дописывают свои варианты фраз.

В чемпионате Дании осталось играть еще 3 тура.

«Брондбю» не был чемпионом страны с 2005 года.

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