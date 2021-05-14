Нападающий датского «Вейле» Герман Онугха заявил, что готов к выступлениям за сборную России в ближайшем будущем.

«Нацелен на сборную России. Год-полтора, и я там буду. 100%. Следующий сезон нужно провести на хорошей ноте и все. Почему нет? Мне уже 24 года, у меня хорошие данные, я умею забивать голы. Следующий этап – это сборная России.

Мне по силам, уверен в этом. Я сейчас забил четыре в РПЛ, четыре в Дании. Я смотрю на статистику того же Заболотного, того же Соболева, которые забили 10 и девять. Да даже на Дзюбу. Я могу не хуже.

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Да, сейчас Дзюба – самый сильный нападающий. Он находится в хороших и привычных условиях, где он лидер и капитан, на него играют. Потом идет Соболев, потом Заболотный. Но скоро Онугха ворвется в это трио. Это следующая задача», – заявил 24-летний уроженец Москвы в интервью «Чемпионату»

Онугха с 2018 года принадлежит «Краснодару». Он перешел в клуб Сергея Галицкого из астраханского «Волгаря», но провел за основную команду «быков» всего два матча.

В феврале 2021-го Герман отправился в аренду в датский «Вейле». В 14 матчах местной лиги он забил четыре мяча. Контракт со скандинавской фирмой рассчитан до конца сезона-2020/21 с опцией выкупа.

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