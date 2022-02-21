Бывший полузащитник сборной Англии Джек Уилшер подписал контракт с клубом «Орхус» из датской Суперлиги.

30-летний футболист заключил соглашение с новой командой до конца сезона с возможностью продления соглашения еще на год. Англичанин перешел в «Орхус» на правах свободного агента и будет выступать за команду под 10-м номером, сообщает пресс-служба клуба.

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