Российский футболист Евгений Кабаев, выступавший за эстонскую «Левадию», рассказал, как его арестовали за превышение скорости и депортировали из страны.

«Ехал домой, нарушил скоростной режим. Поскольку эстонцы, мягко говоря, относятся к русским предвзято, получилось так, что меня арестовали, отправили под суд, а затем выслали из страны и заблокировали Шенген на год. Любой человек – абсолютно любой – нарушал скоростной режим на 40 километров в час. Просто надо знать, где это делать и как. А у меня вышло, что нарушил и попался. Не особо злоупотреблял этим и никогда не попадал в ДТП, но оказался в такой нелепой ситуации.

Кстати, одна газета в Карелии написала, что я попадал в ДТП, которое привело к особо тяжким последствиям. Такого никогда не было! Я даже хотел написать им, пообщаться. Ну, нельзя же так делать. Да, нарушил, да, два дня провел в местном СИЗО, но я был трезв и ни в какие ДТП ранее не попадал. Не говоря уже о тяжелых последствиях. Это некрасиво. Вдруг у меня бабушка в Карелии это прочитает. Не было такого, в общем.

Что чувствовал в местном изоляторе? Был шокирован. Ничего такого я не сделал, чтобы просидеть двое суток в камере. Это реально был шок. Впервые оказался за решеткой. Конечно, тяжело. Само СИЗО – современное здание, ничего не могу сказать, потому что мне, к счастью, не с чем сравнивать. Обычная камера, все позабирали.

Судья вынес решение – двое суток. Вышел, и на следующий день меня депортировали. Моментом. Забрали паспорт и повезли к границе. Потом узнал, что по закону у меня было 12 часов, чтобы собрать вещи, но такой возможности мне не дали. Можно было обжаловать, но оставался месяц до закрытия трансферного срока, а процесс обжалования занял бы явно не месяц. Юрист подтвердил, что это долго – возможно, больше двух-трех месяцев. Созвонились с президентом «Левадии» и решили, что будет лучше расторгнуть контракт по обоюдке», – цитирует 31-летнего Кабаева Sport24.

Инцидент произошел в августе 2019 года.

Кабаев дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии.

Сейчас футболист выступает за «Реал де Минас» из Гондураса.

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