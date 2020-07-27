Курессааре
    -
    19:00
    27.07.20
    Kuressaare linnastaadion
    Калев
      Чемпионат Эстонии • Тур 14
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Курессааре - Калев
      Чемпионат Эстонии - 27 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Курессааре – Калев на Eurosport.ru! 27 июля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Roman Kozhukhovskyi или Liivo Leetma? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Курессааре и Калев и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Курессааре и Калев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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