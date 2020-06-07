Таммека
    -
    19:00
    07.06.20
    Тамме
    Пайде
      Чемпионат Эстонии • Тур 6
      Календарь
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      Онлайн
      Таммека - Пайде
      Чемпионат Эстонии - 7 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Таммека – Пайде на Eurosport.ru! 7 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Kaido Koppel или Вячеслав Заховайко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Таммека и Пайде и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Таммека и Пайде, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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