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Нымме Калью - Курессааре

Чемпионат Эстонии - 7 июля 2020

Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Нымме Калью – Курессааре на Eurosport.ru! 7 июля 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Марко Кристал или Roman Kozhukhovskyi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нымме Калью и Курессааре и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нымме Калью и Курессааре, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

