Легион Таллин
    -
    16:00
    01.08.20
    Стадион Кадриорг
    Пайде
      Чемпионат Эстонии • Тур 15
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Легион Таллин - Пайде
      Чемпионат Эстонии - 1 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Легион Таллин – Пайде на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Denis Belov или Вячеслав Заховайко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Легион Таллин и Пайде и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Легион Таллин и Пайде, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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