Флора
    -
    19:30
    17.06.20
    А Ле Кок Арена
    Левадия
      Чемпионат Эстонии • Тур 8
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Флора - Левадия
      Чемпионат Эстонии - 17 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Флора – Левадия на Eurosport.ru! 17 июня 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jürgen Henn или Мартин Рейм? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Флора и Левадия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Флора и Левадия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет