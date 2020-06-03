Нарва-Транс
    -
    19:00
    03.06.20
    Стадион Креенхолмы
    Тулевик Вильянди
      Чемпионат Эстонии • Тур 5
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Нарва-Транс - Тулевик Вильянди
      Чемпионат Эстонии - 3 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Нарва-Транс – Тулевик Вильянди на Eurosport.ru! 3 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Cenk Özcan или Сандер Пост? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нарва-Транс и Тулевик Вильянди и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нарва-Транс и Тулевик Вильянди, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет