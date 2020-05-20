Калев
    -
    19:00
    20.05.20
    Стадион Кадриорг
    Нарва-Транс
      Чемпионат Эстонии • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Калев - Нарва-Транс
      Чемпионат Эстонии - 20 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Калев – Нарва-Транс на Eurosport.ru! 20 мая 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Liivo Leetma или Cenk Özcan? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Калев и Нарва-Транс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Калев и Нарва-Транс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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