Легион Таллин
    -
    19:30
    16.06.20
    Стадион Кадриорг
    Тулевик Вильянди
      Чемпионат Эстонии • Тур 8
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Легион Таллин - Тулевик Вильянди
      Чемпионат Эстонии - 16 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Легион Таллин – Тулевик Вильянди на Eurosport.ru! 16 июня 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Denis Belov или Сандер Пост? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Легион Таллин и Тулевик Вильянди и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Легион Таллин и Тулевик Вильянди, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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