Legion Tallinn
    -
    19:00
    19.05.20
    Стадион Кадриорг
    Левадия
      Чемпионат Эстонии • Тур 2
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Legion Tallinn - Левадия
      Чемпионат Эстонии - 19 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Legion Tallinn – Левадия на Eurosport.ru! 19 мая 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Denis Belov или Мартин Рейм? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Legion Tallinn и Левадия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Legion Tallinn и Левадия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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