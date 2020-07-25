Пайде
    -
    16:00
    25.07.20
    Paide Linnastaadion
    Левадия
      Чемпионат Эстонии • Тур 14
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Пайде - Левадия
      Чемпионат Эстонии - 25 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Пайде – Левадия на Eurosport.ru! 25 июля 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вячеслав Заховайко или Vladimir Vassiljev? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пайде и Левадия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пайде и Левадия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет