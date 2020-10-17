Левадия
    -
    13:00
    17.10.20
    А Ле Кок Арена
    Тулевик Вильянди
      Чемпионат Эстонии • Тур 24
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      Онлайн
      Левадия - Тулевик Вильянди
      Чемпионат Эстонии - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Эстонии. Следите за матчем Левадия – Тулевик Вильянди на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Vladimir Vassiljev или Сандер Пост? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Левадия и Тулевик Вильянди и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Левадия и Тулевик Вильянди, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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