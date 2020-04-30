Бибрас Натхо
Фото: Getty Images
Амир Натхо неудачно дал другу порулить своим автомобилем.
Брат бывшего футболиста ЦСКА и «Рубина» Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре.
«Кубанские новости» сообщают, что авария произошла 29 апреля вечером, причиной инцидента стал красный BMW, водитель которого проигнорировал требование полиции остановиться. Погоня правоохранителей за машиной закончилась массовой аварией.
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Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит 23-летнему Амиру Натхо, который сейчас выступает за таллинский «Нымме Калью». За рулем был не он, а его друг Алан Хаконов, которому Амир дал покататься. После аварии водитель снова попытался скрыться от полиции, но его задержали.
- Бибрас Натхо – полузащитник «Партизана» и сборной Израиля.
- У Амира – российское гражданство. Он играл за молодежный состав «Барселоны» и «Барселону B».
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