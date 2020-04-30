Футбол
Чемпионат Эстонии

Брат Натхо причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Бибрас Натхо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
4 часов назад | Обновлено 2 часов назад

Амир Натхо неудачно дал другу порулить своим автомобилем.

Брат бывшего футболиста ЦСКА и «Рубина» Бибраса Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре.

«Кубанские новости» сообщают, что авария произошла 29 апреля вечером, причиной инцидента стал красный BMW, водитель которого проигнорировал требование полиции остановиться. Погоня правоохранителей за машиной закончилась массовой аварией.

Чемпионат России

Хет-трик в финале «Кожаного мяча» и контракт с ЦСКА. Карьера Гены Букина из «Счастливы вместе»

ВЧЕРА В 17:46

Позже выяснилось, что автомобиль принадлежит 23-летнему Амиру Натхо, который сейчас выступает за таллинский «Нымме Калью». За рулем был не он, а его друг Алан Хаконов, которому Амир дал покататься. После аварии водитель снова попытался скрыться от полиции, но его задержали.

  • Бибрас Натхо – полузащитник «Партизана» и сборной Израиля.
  • У Амира – российское гражданство. Он играл за молодежный состав «Барселоны» и «Барселону B».

«У мальчика почти оторвало руку». Трое футболистов молодежного «Нефтяника» в реанимации после ДТП

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

НХЛ

«Сейчас, когда езжу, паника начинается». Шестеркин рассказал, как пережил аварию

13/04/2020 В 19:30
Чемпионат России

Первый гол Соболева и судейский скандал. «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер

08/02/2020 В 15:08
По теме
ФутболЧемпионат ЭстонииБибрас НатхоАмир Натхо
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалТест: вспомни состав «Зенита» из финала Кубка УЕФА
Следующий материалЧлен исполкома УЕФА считает, что коронавирус повлияет на проведение ЧМ-2022 в Катаре