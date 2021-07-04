Таммека
    -
    15:00
    04.07.21
    Тамме
    Легион Таллин
      Чемпионат Эстонии • Тур 14
      Календарь
      Перед матчем

      Таммека - Легион Таллин

      Футбол. Следите за матчем Таммека – Легион Таллин на Eurosport.ru! 4 июля 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Kaido Koppel или Denis Belov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Таммека и Легион Таллин и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Таммека и Легион Таллин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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