Вапрус Пярну
    -
    19:00
    04.07.21
    Pärnu Rannastaadion
    Нарва-Транс
      Чемпионат Эстонии • Тур 10
      Календарь
      Перед матчем

      Вапрус Пярну - Нарва-Транс

      Футбол. Следите за матчем Вапрус Пярну – Нарва-Транс на Eurosport.ru! 4 июля 2021 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Taavi Midenbritt или Игорь Пывин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вапрус Пярну и Нарва-Транс и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Вапрус Пярну и Нарва-Транс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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