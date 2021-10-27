Бывший президент эстонской «Флоры» Айвар Похлак построил стадион «А. Ле Кок Арена» за большие деньги, а затем выгодно продал футбольной ассоциации, которую сам же возглавляет.

«К сожалению, я вынужден сказать, что вы снова совершаете журналистское преступление», – так президент Эстонской футбольной ассоциации (EJL) Айвар Похлак ответил редактору Eesti Express и Delfi Пипу Пахви на вопрос о чрезмерном участии функционера в жизни «Флоры». «Флора» не получала никакой помощи от Футбольной ассоциации, кроме мер по поддержке всех клубов лиги, и «Флора» не пользуется помощью EJL каким-либо иным образом», – добавил Похлак.

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От источников из УЕФА у Express есть контракты, десятки запросов и открытые документы, которые свидетельствуют о том, что президент EJL исказил правду. 10 лет назад Айвар Поглак в статусе президента «Флоры» подписал соглашение, которое гарантировало клубу стабильный финансовый поток в миллионы евро и другие преимущества в ближайшие годы. Эти деньги поступают от Эстонского футбольного союза, президентом которого он был тогда и остается до сих пор.

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Айвар Похлак (справа) Фото: Getty Images

Именно на эти деньги «Флора», которая постоянно была в долгах, в последующие годы превратилась в самый финансово успешный клуб Эстонии. Летом 2012-го клуб шел в середине таблицы и имел много долгов – игрокам и персоналу, налоговикам. Тогда Эстонская футбольная ассоциация и «Флора» объявили о соглашении по покупке футбольного стадиона в Лиллекюла, известного как «А. Ле Кок Арена». EJL приобрел объект у клуба, а президентом обеих организаций был Айвар Похлак.

Сумма покупки на тот момент не разглашалась. «Я не имею права это раскрывать. Однако могу сказать, что она составляет менее половины восстановительной стоимости стадиона», – говорил Похлак. Так создалось впечатление, что EJL заключила хорошую сделку. Однако сделка оказалась выгодной для «Флоры»: клуб получил за арену 12 миллионов евро наличными. 40% от этой суммы EJL заплатила за акции футбольного стадиона AS FCF Lilleküla – «Флора» продала его не как недвижимость, а как компанию, которой принадлежит арена. Поскольку профсоюз должен выплатить эту сумму в течение следующих 12 лет, «Флора» получила длительный, стабильный и большой по меркам эстонского футбола денежный поток. Последний взнос EJL выплатила еще в 2019 году, взяв большую часть денег из программы УЕФА Hattrick, которой Союз европейских ассоциаций поддерживает строительство современных стадионов.

По оставшимся 60% акций «Флора» и EJL провели взаимозачет на сумму 7,5 млн евро. Клуб получил ссуду в размере 3 млн евро в 2009 году, почти 200 тысячи евро дважды в течение следующих двух лет, а также почти 2 млн и 375 тысяч в 2012-м. В марте того же года EJL перевела 192 тысяч евро Флоре за два дня – в документах перевод значится как «оплата». В него также включены «долгосрочная аренда, доход от рекламы и авансы» на сумму около 800 тысяч евро.

Стадион «А. Ле Кок Арена» в Таллинне Фото: Getty Images

Строительство стадиона в Лиллекюла можно разделить на три основных этапа. Первый – в 2001 году, когда арену готовили к июньскому отборочному этапу чемпионата мира по футболу. Пресса освещала прогресс в строительстве почти каждый день, и когда вечером 2 июня голландская и эстонская команды вышли на поле, бетон еще не успел высохнуть.

В тот момент Похлак заявил, что на строительство уже потратили 2,4 млн евро, и предсказал, что изначальный бюджет в 3,74 млн евро будет нарушен. Однако через два месяца аудиторский анализ KPMG показал, что стоимость строительства составила 1,9 млн евро. Большая часть этих денег поступила «Флоре» в виде государственных субсидий, например, почти 969 тысяч евро от Таллиннской городской управы, 242 тысячи от УЕФА и 792 тысячи от Эстонского футбольного союза и 176 тысяч из государственного бюджета. «Флора» задолжала нескольким строительным фирмам более 350 тысяч евро, и возведение стадиона полностью остановили на несколько лет.

Второй этап строительства начался только во второй половине 2004 года, когда президент EJL Индрек Канник пролоббировал у министра финансов Таави Вескимяки 1,5 млн евро. Согласно договору государство стало владельцем не более 45 процентов акций за эти деньги, но когда оценили стоимость стадиона, внезапно выяснилось, что «за те же деньги получено больше». В частности, профессиональный оценщик Ober-Haus установил, что главный стадион к тому времени стоил всего 1,8 млн евро, а прилегающий участок, отведенный под тренировочные площадки, от 200 тысяч до 1 млн.

Таким образом, государство стало собственником части стадиона. Однако вскоре правительство Юхана Партса распалось, и отношения Похлака с пришедшим к власти Андрусом Ансипом не сложились. Летом 2006-го «Флора» во главе с Похлаком неожиданно оказалась в сложной ситуации: клуб мог потерять арену, если не удастся быстро выкупить часть государства. В последний момент Похлак получил кредит в Swedbank и выкупил долю.

Стадион «А. Ле Кок Арена» в Таллинне Фото: Getty Images

Поскольку в то время общественные организации не обязывали предоставлять годовые отчеты, первая картина финансовых дел «Флоры» открылась не раньше 2008 года. Согласно этому документу клуб получил кредит в размере 5,16 млн евро. Однако год спустя EJL предоставила клубу ссуду в три миллиона евро, за которую «Флора» выплатила более половины кредита. Таким образом, «Флора» сначала построила стадион на деньги государства, затем выкупила долю страны с помощью кредита Swedbank и выплатила его ссудой от EJL, которую не вернула до тех пор, пока стадион не был продан. Когда стадион продали, ссуды Флоры и невыплаченные проценты аннулировали, а клуб заработал 12 млн евро наличными.

Но это не все. Помимо прямого списания денежных средств и кредитов, «Флора» сохранила две тренировочные площадки во всем комплексе и право использовать другие тренировочные комплексы бесплатно в течение следующих 12 лет.

«Получение средств на строительство от третьих лиц было важной частью бизнес-плана, и, поскольку это был конкретный объект, для этого имелись и другие возможности», – говорил Похлак. По его словам, около 60% затрат на строительство могло быть покрыто за счет собственных ресурсов. При этом функционер не смог сказать точно, потому что арену начали возводить очень давно. Документы, на которые ссылается Express показывают другую картину: большая часть денег поступила из Таллинна, государства, EJL, УЕФА и ФИФА.

Мартен Кююск, «Флора» Фото: Getty Images

Похлак также заявил: поскольку во время сделки он сидел на двух стульях, покупку стадиона одобрило общее собранием EJL. Однако протокол общего собрания чиновник не предоставил. Известно лишь, что на нем присутствовали 73 из 119 членов, 68 из которых проголосовали за продажу – чуть больше половины.

Тогда завершился третий и пока последний этап строительства комплекса в Лиллекюла. Все началось, когда EJL купила стадион у «Флоры». С помощью государства расширили трибуны и крышу большой арены для проведения Суперкубка УЕФА. «Флора» смогла бесплатно использовать гораздо более мощный комплекс, чем годами ранее продавал Эстонской ассоциации.

Сделка 2012 года многое изменила в клубе. Сотрудников стало вдвое больше – с 45 до 90, а средняя заработная плата увеличилась в четыре раза – с 371 до 1240 евро. Клуб здорово работает с молодежью и приглашает местных звезд. У команды нет долгов: если на момент продажи стадиона на счету «Флоры» было всего 400 евро, то в прошлом году – 600 тысяч евро.

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Материал написан по данным статьи Ekspress

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