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Глава австралийской А-лиги раздаст болельщикам безопасные файеры

Глава австралийской А-лиги раздаст болельщикам безопасные файеры
Eurosport

1 час назад

Да, в Австралии тоже жгут.

Федерация футбола Австралии планирует предоставить группам болельщиков легальную пиротехнику и безопасные дымовые машины, чтобы наладить отношения с фанатами.

ФФА по-прежнему планирует запретить файеры на территории стадионов, но хочет помочь фанатам получить доступ к безопасной пиротехнике, чтобы ее можно было использовать более ответственно.

Босс A-лиги Грег О'Рурк ведет переговоры по этому вопросу с властями. «Безопасные файеры – это не панацея, но это один из шагов к тому, чтобы сделать матчи ярче», – цитирует О'Рурка ESPN – «Понятно, что нам нужно наладить отношения между клубами, фанатами и ФФА, и мы хотим участвовать в этом с любой из тех групп болельщиков, которые хотят это сделать».

  • В начале марта А-лига сняла 3 очка с клуба «Вестерн Сидней Уондерерс» за использование болельщиками пиротехники во время дерби с ФК «Сидней» 25 февраля.
  • В А-лиге участвует 10 команд.

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