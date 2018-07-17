Усэйн Болт пройдет просмотр в австралийском клубе

Усэйн Болт пройдет шестинедельный просмотр в клубе «Сентрал Кост Маринерс».При положительном исходе ямаец подпишет контракт с командой.

«Нам предстоит еще много работы, необходимо проверить его уровень подготовки. Замечательно, если бы он действительно оказался очень хорош, иначе это может создать отрицательный эффект.

Но если он так же хорош, как об этом говорится в наших отчетах, то стадион будет полным, когда Болт наденет бутсы», – сказал АР исполнительный директор клуба Шон Милекамп.

В марте 31-летний спортсмен тренировался с дортмундской «Боруссией». Летом Болт сыграл в товарищеском матче за «Стрёмсгодсет»против юношеской сборной Норвегии. Ямаец вышел на поле на 71-й минуте и один раз ударил по воротам.

Болт – восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.

Карьеру спринтера он завершил после чемпионата мира-2017.

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