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Номинант на премию Пушкаша Райли Макгри: «Подумывал о том, чтобы поцеловать Зидана в лысину»

Номинант на премию Пушкаша: «Подумывал о том, чтобы поцеловать Зидана в лысину»
Eurosport

1 час назад

Признайся, ты тоже об этом мечтаешь.

Австралиец Райли Макгри – один из номинантов на премию Пушкаша-2018 – рассказал о том, как он посетил церемонию вручения наград ФИФА в Лондоне.

«Я приехал в Лондон вместе с девушкой, мы прошли по зеленому ковру. Когда мы сели на свои места, передо мной расположился Зинедин Зидан. Я подумывал о том, чтобы поцеловать его в голову.

Это был отличный опыт, но я не думал, что заберу трофей. У других номинантов гораздо больше болельщиков, они более сильные игроки, чем я», – приводит слова Макгри Goal.

  • 19-летний Райли выступает за команду «Ньюкасл Джетс».
  • Макгри забил прекрасный гол ударом скорпиона, но премия Пушкаша ушла к нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

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