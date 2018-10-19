Паренек открыл новый сезон австралийской А-Лиги сумасшедшей дугой в дальнюю девятку

Полузащитник «Аделаида Юнайтед» Скотт Гэллоуэй забил первый мяч австралийской А-Лиги-2018/19 в матче против «Сиднея».

В добавленное к первому тайму время 23-летний игрок получил мяч на углу штрафной и вторым касанием парашютиком послал его в дальний верхний угол.

Сезон-2017/18 Гэллоуэй провел в другом клубе австралийского чемпионата – в «Веллингтоне».

«Аделаида» и «Сидней» сыграли вничью со счетом 1:1. На 78-й минуте счет сравнял форвард гостей Адам ле Фондр.

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