«Централ Кост Маринерс» предложил Усэйну Болту профессиональный контракт

Австралийский «Централ Кост Маринерс» подпишет профессиональное соглашение с бывшим легкоатлетом Усэйном Болтом, сообщил ESPN агент спортсмена Рики Симмс. Восьмикратный олимпийский чемпион пропустил матч «Маринерс» с «Брисбен Роар» (1:1), так как находился в мельнбурнском офисе клуба и согласовывал детали будущего контракта.

Ранее проскользнули слухи, что ямайского спортсмена включат в зимнее обновление симулятора FIFA 19. У Болта будет невероятный показатель скорости – 99.

Усэйну Болту 32 года.

Он завершил карьеру в легкой атлетике в 2017-м.

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