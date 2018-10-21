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«Централ Кост Маринерс» предложил Усэйну Болту профессиональный контракт

«Централ Кост Маринерс» предложил Болту профессиональный контракт
Eurosport

1 час назад

Теперь в зимнем обновлении FIFA 19 ямаец точно не будет свободным агентом.

Австралийский «Централ Кост Маринерс» подпишет профессиональное соглашение с бывшим легкоатлетом Усэйном Болтом, сообщил ESPN агент спортсмена Рики Симмс. Восьмикратный олимпийский чемпион пропустил матч «Маринерс» с «Брисбен Роар» (1:1), так как находился в мельнбурнском офисе клуба и согласовывал детали будущего контракта.

Ранее проскользнули слухи, что ямайского спортсмена включат в зимнее обновление симулятора FIFA 19. У Болта будет невероятный показатель скорости – 99.

  • Усэйну Болту 32 года.
  • Он завершил карьеру в легкой атлетике в 2017-м.
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