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News.com.au: Усэйн Болт просил почти 2 млн евро в год, но «Маринерс» готовы платить лишь 93 тысячи

News.com.au: Болт просил почти 2 млн евро в год, но «Маринерс» готовы платить лишь 93 тысячи
Eurosport

1 час назад

Кажется, ямаец не станет-таки профессиональным футболистом.

Шансы на то, что бывший легкоатлет Усэйн Болт подпишет контракт с футбольным клубом «Централ Кост Маринерс», растаяли на глазах.

Как сообщает news.com.au, «Централ Кост» предложил Болту стандартную для австралийской лиги зарплату – чуть меньше, чем 150 тысяч австралийских долларов (92,7 тысячи евро) в год. Ямайский спринтер, в свою очередь, рассчитывал на годовой оклад в размере 3 млн австралийских долларов (1,9 млн евро).

Очевидно, что оффер «Маринерс» не удовлетворит финансовый аппетит великого бегуна.

  • Ранее на контакт с Болтом вышел мальтийский клуб «Валлетта», но Усэйн отказался от его предложения.
  • Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Специализировался в беге на короткие дистанции.

Усэйн Болт в состоянии невесомости порвал двух соперников на короткой дистанции

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