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Судья отменил гол в сиднейском дерби и спровоцировал тренера «Уондерерс» на буйное помешательство

Судья отменил гол в сиднейском дерби и спровоцировал тренера «Уондерерс» на буйное помешательство
Eurosport

53 мин. назад

Недовольного коуча еле увели с поля.

Скандальный эпизод произошел в матче австралийской А-Лиги между ФК «Сидней» и «Вестерн Сидней Уондерерс». На 63-й минуте арбитр при счете 2:0 в пользу хозяев отменил гол «странников» после просмотра видеоповтора.

Это взбесило тренера гостей Маркуса Баббеля, который пошел разбираться с рефери. Немец кинул куртку в сторону судьи и агрессивно высказал ему претензии, за что получил красную карточку. Повозмущавшись еще немного, Баббель ушел в раздевалку – после удаления трибуна с фанатами «Уондерерс» горячо поаплодировала ему.

  • Матч так и закончился со счетом 2:0.
  • Баббель в качестве футболиста становился чемпионом Европы-1996. Он – четырехкратный чемпион Германии, обладатель Кубка УЕФА, финалист Лиги чемпионов.
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