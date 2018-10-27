Судья отменил гол в сиднейском дерби и спровоцировал тренера «Уондерерс» на буйное помешательство

Скандальный эпизод произошел в матче австралийской А-Лиги между ФК «Сидней» и «Вестерн Сидней Уондерерс». На 63-й минуте арбитр при счете 2:0 в пользу хозяев отменил гол «странников» после просмотра видеоповтора.

Это взбесило тренера гостей Маркуса Баббеля, который пошел разбираться с рефери. Немец кинул куртку в сторону судьи и агрессивно высказал ему претензии, за что получил красную карточку. Повозмущавшись еще немного, Баббель ушел в раздевалку – после удаления трибуна с фанатами «Уондерерс» горячо поаплодировала ему.

Матч так и закончился со счетом 2:0.

Баббель в качестве футболиста становился чемпионом Европы-1996. Он – четырехкратный чемпион Германии, обладатель Кубка УЕФА, финалист Лиги чемпионов.

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