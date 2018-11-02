BBC: Болт не подписал профессиональный контракт с австралийским клубом из-за недовольства зарплатой

32-летний Усэйн Болт и клуб высшего австралийского дивизиона «Сентрал Коуст Мэринерз» не сошлись по финансовым условиям, и ямайский спортсмен покинул расположение команды.

По информации BBC, экс-легкоатлет тренировался с основой с начала августа, имея с клубом специальное соглашение, которое со временем могло стать полноценным профессиональным контрактом. Боссы «Сентрал Коуст Мэринерз» предложили Болту годовой оклад в размере 150 тысяч долларов, но ямаец попросил в 20 раз больше – 3 миллиона.

«Я хочу поблагодарить владельцев, менеджмент, игроков и фанатов «Сентрал Коуст Мэринерз» за открытость и гостеприимство», – попрощался с австралийцами Усэйн.

Болт забил два мяча в товарищеских матчах за «Мэринерз».

Усэйн Болт – 11-кратный чемпион мира и восьмикратный олимпийский чемпион по бегу.

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